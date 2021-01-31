«فيسبوك» يتربح من الإشاعات السلبية حول «كورونا»!

إعداد - محمد الدسوقي، مصطفى الزعبي

كشف تحقيق استقصائي بريطاني، أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتربح من خلال صفحات معادية للقاحات المضادة لفيروس «كورونا» والسماح بتداول معلومات مغلوطة حول الفيروس، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة «الجارديان».

ونقلت الصحيفة عن تحقيق صدر عن «مكتب الصحافة الاستقصائية»، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها في لندن، أن فيسبوك «يجني أموالاً من صفحات مناهضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويسمح بمشاركة نظريات مؤامرة خطيرة حول الفيروس».

وأضافت أن 340 صفحة على عملاق التواصل الاجتماعي يتابعها أكثر من 45 مليون شخص تستخدم أدوات «فيسبوك»، بما في ذلك «المتاجر» الافتراضية واشتراكات المعجبين، وذلك أثناء نشر معلومات خاطئة حول الفيروس أو اللقاحات المضادة له.

وشمل التحقيق صفحات زعماء دينيين، ومراسلي وسائل إعلام تقليدية، وممثلين كوميديين، وغيرهم، مشيراً إلى أنها تتداول بسبع لغات للوصول إلى القراء في جميع أنحاء العالم.

وأظهر التقرير أن «فيسبوك» لا يشارك أصحاب هذه الصفحات في الكسب مباشرة، ولكنه «يسمح بتداول المعلومات الخاطئة والفيديوهات، ليستفيد مالياً من تفاعل المستخدمين مع المحتوى واستخدام خدماته بدلاً من المنصات المنافسة، وبالتالي عرض المزيد من الإعلانات»، وذلك على رغم سياسة الشركة المعلنة عن رفض الاستفادة من أي معلومات مغلوطة تتعلق بوباء كورونا أو اللقاح من قبل الأفراد أو الشركات.

من جهته أكد المتحدث باسم «فيسبوك»، أن الشركة أجرت تحقيقات حول المنشورات التي يقوم بها عدد من الشركات الصغيرة أو الأفراد أو الصفحات التي تم الإبلاغ عنها، مشيراً إلى أن غالبيتها لم تنتهك سياسة الخصوصية، في حين تم إزالة عدد من الصفحات والحسابات من ضمنها مواقع لممثلين كوميديين وزعماء دينيين ومراسلي وسائل إعلام. وأكد أن الشركة حذفت 167 مليون معلومة خاطئة عن الوباء بين منشور ومقطع فيديو.

وأضاف: «تحقيقنا الأولي يظهر أن عدداً كبيراً من الصفحات التي تم الإبلاغ عنها لم ترتكب أي انتهاكات ضد سياساتنا للمعلومات المضللة الضارة، ونحن نشكك في الدقة الكلية للبيانات المقدمة».

يأتي ذلك بعد توقيع 3 من عمالقة التكنولوجيا في العالم وهي «فيسبوك» و«جوجل» و«تويتر» بياناً مشتركاً يلتزم بحذف أي معلومات مضللة عن الوباء واللقاحات، واعتبر المكتب أن «فيسبوك» خرق هذه الاتفاق وفشل في تطبيق سياسة الخصوصية.

وأعربت عدة منظمات حول العالم في طليعتها منظمة الأمم المتحدة والصحة العالمية واليونيسكو في سبتمبر /أيلول الماضي أن المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت تحد من قدرة الاستجابة العالمية للسيطرة على الوباء.