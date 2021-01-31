أخبار البورصة اليوم الأحد 31-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 31-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.756 مليار جنيه.

إيقاف تداول 26 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مستشفى النزهة الدولي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أصول للوساطة في الأوراق المالية، دلتا للإنشاء والتعمير، الألومنيوم العربية، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصريين للاستثمار والتنمية والتعمير، سبيد ميديكال، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.



كما تم إيقاف تداول أسهم؛ يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، القاهرة للإسكان والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.



البورصة تربح 1.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.756 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 577.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.5 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.22%، والعرب على 7.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 63.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.8 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، 66.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14069 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3373 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 15 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي الإسماعيلة الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، نايل ستي للاستثمار، 263 ألف سهم، 86.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 4 آلاف سهم، وباعت إدارة شركة برايم القابضة للاستثمار المالية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 17.2 الف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نايل سيتي للاستثمار، 700 ألف سهم، 86.6 ألف سهم، على التوالي.

الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة العالمية للمستشفيات لشراء حتى 35.28 ألف سهم والذي يمثل حتى 49.99% من رأس المال المصدر لشركة مركز المنصورة الطبي، والعرض يتضمن سعر نقدي يبلغ 2.75 جنيه للسهم الواحد وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

نتائج أعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 82.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي لعام 2020، مقابل 14.3 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 474%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بنسبة نمو 62%، مرجعة سبب ارتفاع صافي الربح إلى؛ زيادة الطلب على منتجات الشركة، زيادة أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة عن العام السابق.

وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا، أرباحاً صافية بلغت 52.44 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 49.94 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 5%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 231.12 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 227.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، خسائر بلغت 22.6 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 19.3 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 117%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 79.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 91.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض 87%، مرجعة أسباب إلى؛ أولاً انخفاض كمية القمح المطحون نتيجة انخفاض المنصرف من الربط التمويني، ثانياً الزيادات الحتمية في تكاليف التشغيل (كهرباء، مواد بترولية، الصيانة، قطع غيار، أجور)، ثالثاً ما تم صرفه كحافز لعملاء النخالة من العمولة التي تحصل عليها الشركة من الهيئة العامة للسلع التموينية نظراً لوقوع الشركة في نطاق جغرافي حضري غير مستهلك للنخالة، رابعاً ثبات أجرة الطحن منذ تطبيق المنظومة الرابعة بتاريخ 1 أغسطس عام 2017، خامساً انخفاض العوائد الدائنة.

فوري

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، موافقة مجلس الإدارة على اكتتاب الشركة في شركة فوري بلس لخدمات البنوك (شركة شقيقة) بحد أقصى 35 مليون جنيه، وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.