شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يزور المتحف المصرى الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم المتحف المصرى الكبير، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

وقد اصطحبهم الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير في جولة تضمنت، زيارة مركز ترميم الآثار والمعامل المختلفة به، والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني وعامود الملك مرنبتاح وتمثالين ملكيين من العصر البطلمي بإلاضافة إلى الدرج العظيم وما به من آثار ضخمة.



جانب من الزيارة

وخلال الجولة أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والوفد المرافق له، عن انبهارهم بالمتحف وتصميمه وواجهته الفريدة، وكذلك الآثار المصرية الموجودة به وبما شاهدوه من إنجاز في هذا المشروع الضخم الذي ينتظره العالم أجمع. كما أعربوا عن إعجابهم بمعامل الترميم المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، وبكفاءة ومهارة الأثريين والمرممين المصريين.