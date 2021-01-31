شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 31-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 31-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.756 مليار جنيه.



إيقاف تداول 26 شركة



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مستشفى النزهة الدولي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أصول للوساطة في الأوراق المالية، دلتا للإنشاء والتعمير، الألومنيوم العربية، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصريين للاستثمار والتنمية والتعمير، سبيد ميديكال، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، القاهرة للإسكان والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.



البورصة تربح 1.3 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.756 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 577.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.5 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.22%، والعرب على 7.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 63.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.8 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، 66.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14069 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3373 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.038 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.53%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 25.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 23.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- الشرقية الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 41.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- القاهرة للإسكان والتعمير إغلاق 17.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.73%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 34.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.07%.

- اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية بسعر إغلاق 15.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.63%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.647 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.23%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.592 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.241 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.54%.