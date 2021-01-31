شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على التأمين متناهى الصغر ودوره في دعم الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساهم قطاعات التأمين المختلفة بدور كبير في دعم النمو الاقتصادي في كثير من الدول، والسطور التالية نجيب على أهم الأسئلة الخاصة بالتأمين متناهي الصغر في مصر ودوره في دعم الاقتصاد الكلي:

ماهو تعريف التأمين متناهى الصغر؟

التأمين متناهى الصغر" هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

- هل تضمن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد نشاط التأمين متناهى الصغر؟

تضمن الفصل السادس من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر والذى أعدته هيئة الرقابة المالية وهو كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يستهدف ذوى الدخول المنخفضة.

ماهى مجالات التامين متناهى الصغر؟

التغطية التأمينية للتأمين متناهى الصغر في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها.

- ماهى حدود التغطية التامينية للتامين متناهى الصغر؟

التغطية التأمينية للتأمين متناهى الصغر بحد اقصى مبلغ 200 ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

- ماهو الحد الأدنى لرأس مال للشركات العاملة في نشاط التامين متناهى الصغر؟

الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركات العاملة في نشاط التامين متناهى الصغر 30 مليون جنيهاً .

- ماهى حالات تغطية التامين متناهى الصغر؟

تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم.

- هل يتساوى الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل؟

الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره.

- هل تحصل جهات التمويل متناهى الصغر على أى مقابل مالى عن توزيع التامين؟

يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم.

هل تعفى وثائق التأمين متناهى الصغر من الرسوم؟

تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة.