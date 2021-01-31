شكرا لقرائتكم خبر عن منظم الرحلات الألمانى FTI يعلن عودة السياحة الألمانية إلى مصر مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، عن انتهاء منظم الرحلات الألمانى FTI من وضع برامج رحلات صيف 2021، متوقعا استئناف الحركة السياحية من ألمانيا إلى مصر بداية من مايو المقبل.

وقال المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إن منظم الرحلات FTI يخطط لبرنامج طيران خاص بها مع Holiday Europe في الصيف، حيث تقدم مجموعة واسعة من الرحلات إلى وجهات العطلات على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مع شركاء الطيران Aegean Airlines و Condor و Corendon و Lufthansa و Sunexpress.

وأكد " البطوطى"، أن شركة الطيران البلغارية Holiday Europe التي تمتلك شركة Onur Air التركية، من المخطط أن تكثف عملها مع FTI خلال الصيف وتقوم بتشغيل 53 رحلة طيران أسبوعيا من مطارات فرانكفورت ودوسلدورف و Leipzig/Halle وميونيخ إلى جزر رودس و Kus و Korfu في اليونان، وكذا إلى الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ في مصر، إضافة إلى جزيرة مايوركا و Fuerteventura في إسبانيا، و Lamezia Terme في أيطاليا ، وأغادير في المغرب.