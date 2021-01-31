شكرا لقرائتكم خبر المالية تصرف كامل أوامر الدفع المستلمة خلال 2020 بقيمة 1.01 تريليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وزارة المالية إجراءات صرف كامل أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص لعام 2020، بحسب تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر أمس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي أوامر الدفع المستلمة خلال العام الماضي تجاوز 1.036 مليون أمر دفع، بقيمة إجمالية 1.016 تريليون ريال، تم صرفها بنسبة 100%.

وأشارت إلى أن المصروف من أوامر الدفع المستلمة للقطاع العام بلغ 764.6 مليار ريال بنسبة صرف 100%، فيما بلغ المصروف للقطاع الخاص 251.8 مليار ريال بنسبة صرف 100%.

وأفادت الوزارة بأنه تم صرف 183.8 مليار ريال للقطاع الخاص خلال 15 يوما من تسلم أوامر الدفع، تمثل نسبة 73% من إجمالي المصروف للقطاع الخاص، كما تم صرف 49.2 مليار ريال خلال 30 يوما تمثل نسبة 19%، وتم صرف 16 مليار ريال خلال 45 يوما بنسبة 7%.

وذكرت أنه تم صرف 2.8 مليار ريال لأكثر من 45 يوما تمثل نسبة 1%، مشيرة إلى أن أوامر الدفع التي صرفت بعد تجاوز 45 يوما بسبب إيقافها بموجب أحكام قضائية أو محجوزة بقرارات نظامية.

صرف كامل أوامر الدفع في 2020

إجمالي أوامر الدفع المستلمة: 1,036,576

إجمالي قيمة الأوامر: 1.016 تريليون ريال

تم الصرف بنسبة 100%

القطاع العام

المصروف: 764.618 مليار ريال - نسبة المنصرف: 100%

القطاع الخاص

المصروف: 251.773 مليار ريال - نسبة المنصرف: 100%

مدة الصرف للقطاع الخاص:

خلال 15 يوما: صرف 183.769 مليار ريال بنسبة 73%

من 16 ـ 30 يوما: صرف 49.160 مليار ريال بنسبة 19%

من 31 ـ 45 يوما: صرف 16.005 مليار ريال بنسبة 7%

أكثر من 45 يوما: صرف 2.839 مليار ريال بنسبة 1%

ملاحظة:

المتأخرة بأكثر من 45 يوما تعود إلى وجود أحكام قضائية أو محجوزة بقرارات نظامية.