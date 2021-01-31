سابك تتوقع عائدا سنويا من أنشطتها مع أرامكو يصل لـ 6.75 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، العائد السنوي المتوقع أن تحققه الشركة من أنشطة التعاون مع شركة أرامكو السعودية حتى 2025 بين 1.5 مليار دولار (5.63 مليار ريال) إلى 1.8 مليار دولار (6.75 مليارات ريال).

وأوضحت خلال إعلان نتائجها المالية أمس أنه سيتم الحصول على نحو 80% من هذه القيمة من ستة مجالات عمل رئيسة: المشتريات والمبيعات والتسويق وسلسلة الإمدادات وتكامل المواد الهيدروكربونية والاستفادة المثلى من مواد اللقيم والصيانة.

وذكرت أن التنسيق مع «أرامكو السعودية» سيؤدي إلى تعزيز حجم الأعمال والتقنيات والآفاق الاستثمارية وفرص النمو في سابك، مضيفة أنه سيكون هناك المزيد من التعزيزات في مجالات تعظيم فرص النمو الاستراتيجية، وتحسين إدارة المشاريع المشتركة، والعمل على نموذج موحد لتقديم الخدمات.

وسجلت «سابك» أرباحا بقيمة 40 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بأرباح 5.2 مليارات ريال تم تحقيقها في عام 2019. وخلال الربع الرابع سجلت الشركة أرباحا بقيمة 2.22 مليار ريال مقابل خسائر بقيمة 890 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2019.

وأشارت نتائج الشركة المالية إلى أن الربح التشغيلي خلال الربع الرابع فبلغ 3.69 مليارات ريال مقابل خسائر 1.44 مليار ريال خلال الفترة المماثلة، وبلغ إجمالي الربح خلال الربع 8.12 مليارات ريال مقابل 3.48 مليارات ريال خلال الفترة المماثلة بارتفاع 133%.

وأرجعت الشركة تحقيق صافي ربح خلال الربع الرابع إلى الزيادة في الكميات المبيعة، والانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية، الصافي - بمبلغ 0.3 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.3 مليار ريال، علما أنه في الربع الرابع من 2019 قد تم تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بقيمة 2.8 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال .

كما يرجع ارتفاع صافي الربح إلى زيادة متوسط أسعار بيع معظم المنتجات وعكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية، الصافي - بمبلغ 0.3 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.3 مليار ريال، بالإضافة إلى انخفاض مخصص الزكاة.

وأوضحت أن انخفاض صافي الربح خلال كامل العام يعود إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع معظم المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية، الصافي - بمبلغ 1.3 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال، علما أنه خلال الفترة من عام 2019، تم تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية بمبلغ 4.3 مليارات ريال، بلغت حصة سابك منها 2.8 مليار ريال.

وقالت «سابك» إن الربع الرابع 2020 شهد ارتفاع أسعار معظم المنتجات مدفوعا بتحسن ميزان العرض والطلب لبعض المنتجات الرئيسة

نتيجة لحالات نقص الإنتاج العالمي وارتفاع أسعار النفط، مما أسهم بدوره في تحسين هوامش الربح.

وأضافت في بيان النتائج المالية للربع الرابع 2020 أن الكميات المبيعة خلال عام 2020 كانت أعلى بنحو 1%، وشهد الربع الرابع أيضا زيادة في متوسط أسعار المبيعات بنسبة 13% مقارنة بالربع السابق، وتوقعت أن يستمر النشاط الاقتصادي في الانتعاش في معظم أنحاء العالم،

مضيفة أنها تتوقع ارتفاع حجم مبيعات الشركة بنسبة 2% إلى 5% خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان إن نتائج الربع الرابع 2020 جاءت مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي الذي أدى بدوره إلى تحسن الطلب على المنتجات.

وأضاف أن مرونة العمليات التشغيلية في الشركة وقوة سلسلة إمداداتها العالمية أسهمتا في تعزيز مكانتها ومسيرتها نحو النمو طويل المدى، وأكد أن الشركة تولي اهتماما بتوزيع أرباح تنافسية على المساهمين، مبينا أن عملية توزيع الأرباح مدعومة بمنهجية قائمة على ضبط النفقات الرأسمالية والمحافظة على ميزانية قوية وتصنيف ائتماني مميز.