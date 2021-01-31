شكرا لقرائتكم خبر تراجع شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية 89% في الربع الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع عدد الشكاوى التي صعدها المستفيدون من الخدمات البريدية اللوجستية، لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة، إلى 1985 شكوى في الربع الرابع 2020 بنسبة انخفاض تصل إلى 89 % مقارنة بالربع الثالث من ذات العام، بحسب مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية الصادر عن الهيئة أمس.

وأشارت هيئة الاتصالات في تقرير لها إلى أن 77 % من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية. ويقيس المؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية وفق اهتمامهم بعملائهم.

وذكرت أن نتائج المؤشر أظهرت تصدر شركة فيدكس لقائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 80 شكوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي بواقع 60 شكوى وبعدها شركة DHL بواقع 43 شكوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركتا زاجل وناقل إكسبرس كأقل الشركات شكاوى في فئة الشحنات الدولية.

وعلى صعيد فئة الشحنات المحلية، أفادت الهيئة أن المؤشر كشف عن تصدر شركتا فيدكس وزاجل لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 7 شكاوى لكل منها، تلتها مؤسسة البريد السعودي بواقع 6 شكاوى لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (DHL) كأقل لشركات شكاوى في فئة الشحنات المحلية.

وأوضحت الهيئة بأن غالبية الشكاوى المصعدة إليها كانت بسبب التأخر في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية.

وأشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الالكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية للربع الرابع 2020

الإجمالي 1985 شكوى

77 % من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

23 % من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات المحلية.

الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية

فيدكس 80 شكوى

البريد السعودي 60 شكوى

DHL بواقع 43 شكوى

الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات المحلية

فيدكس 7 شكاوى

زاجل 7 شكاوى

البريد السعودي 6 شكاوى

أبرز الشكاوى المصعدة

التأخر في تسليم الشحنات

فقدان المادة البريدية