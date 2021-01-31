شكرا لقرائتكم خبر تطوير 4 أراض بيضاء بالرياض يوفر 1600 قطعة سكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهى برنامج الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من تطوير 4 أراض خاضعة للرسوم من قبل ملاكها في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 877 ألف م2.

وأوضح البرنامج في بيان له، أن الأراضي توفر 1600 قطعة سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج مكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وتعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

وبين البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد»، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولا، ويسهم في زيادة المعروض العقاري، مشيرا إلى أن عددا من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها، أو الشراكة مع الوزارة.

تطوير 4 أراض خاضعة للرسوم

الموقع: مدينة الرياض

المساحة: 877 ألف م2

توفر 1600 قطعة سكنية