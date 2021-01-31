تطوير 4 أراض بيضاء بالرياض يوفر 1600 قطعة سكنية

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وأوضح البرنامج في بيان له، أن الأراضي توفر 1600 قطعة سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج مكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.وتعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.
وبين البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد»، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولا، ويسهم في زيادة المعروض العقاري، مشيرا إلى أن عددا من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال الفترة الماضية.
وأكد أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها، أو الشراكة مع الوزارة.
تطوير 4 أراض خاضعة للرسوم
الموقع: مدينة الرياض
المساحة: 877 ألف م2
توفر 1600 قطعة سكنية
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