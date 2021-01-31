شكرا لقرائتكم خبر بدء تطبيق المرحلة الأولى للأراضي البيضاء في جازان والطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج «الأراضي البيضاء» بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الطائف، وضمن منطقة جازان التي تشمل مدينة جيزان ومحافظتي أبوعريش وصامطة.

وأوضح البرنامج أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانتي الطائف وجازان، كما تمت مناقشة النطاق الجغرافي لكل مدينة وحصر الأراضي تمهيدا لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، واعتماد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتواءم مع خطط الأمانات الاستراتيجية للمدن.

ونص القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في منطقة جازان ومحافظة الطائف، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (479) بتاريخ 8 / 9 / 1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، إذ أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر ابتداء من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمنطقة جازان ومحافظة الطائف، لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الالكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa.

وأكد البرنامج أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم، لتقييمها وفرض الرسوم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني، بهدف تطبيق النظام وزيادة نسبة تملك المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ويستمر في جهوده لتوعية ملاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي، إذ أعلن البرنامج في وقت سابق عن تطبيق الرسوم في مدن إضافية ضمن المرحلة الأولى، كما سيطبق البرنامج المرحلة الثانية من الرسوم في مدن أخرى خلال الأشهر المقبلة، في إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة.