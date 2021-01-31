شكرا لقرائتكم خبر عن «الايكونوميست»: المصدات المالية الضخمة تعزز تقييم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكدت مجموعة الأبحاث البريطانية «الايكونوميست انتيليجانس يونت» استقرار تقييم المخاطر في الإمارات عند مستويات إيجابية، وبحسب تقرير حديث لها تمنح المجموعة الإمارات تقييم «BB» من حيث الاستقرار السيادي واستقرار العملة والقطاع المصرفي والمخاطر السياسية والهيكل الاقتصادي.

وقالت في تقييم المخاطر السيادية أن المصدات المالية الضخمة للدولة أسهمت في تخفيف تبعات جائحة»كوفيد- 19 «الحادة على الاقتصاد وعلى مستويات الطلب الاستهلاكي وعلى أسعار النفط العالمية.

وبحسب التقرير كان للجائحة تأثيراتها السلبية لكن القاعدة الغنية من الثروات والأصول السيادية، إضافة إلى سهولة حصول الإمارات على التمويل منخفض التكلفة من الأسواق المالية العالمية ساعدا على تخفيف الضغوط على الاحتياطيات الخارجية للدولة، وساعد في الحفاظ على تغطية جيدة ومريحة للواردات، كما أسهما كذلك في الحد من الضغوط على العملة المحلية.

وعلى مستوى القطاع المصرفي قالت المجموعة أن الجائحة كان لها من دون شك تأثيرها على مستوى ربحية البنوك في الدولة كما أدى إلى ارتفاع مستوى القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، وتمنح المجموعة تقييم «BB» من حيث استقرار القطاع المصرفي.

وأكدت المجموعة أن الإمارات تتمتع بالاستقرار السياسي مع فاعلية مرتفعة للحكومة، الأمر الذي ينعكس بوضوح من سرعة وقوة استجابتها في مواجهة جائحة «كوفيد- 19»، إضافة إلى سرعة وفاعلية توزيع اللقاح وبرنامج التطعيم، ولفتت إلى أن عودة العلاقات مع قطر تسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وعلى مستوى الهيكل الاقتصادي قالت المجموعة إن تراجع فائض الحسابات الجارية في العام الماضي يعكس التراجع في أسعار النفط عالمياً، لكنها أكدت أن الإمارات تعد الأفضل بين الدول المنتجة للنفط إقليمياً من حيث نجاح مبادراتها في تنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على عائداتها من تصدير النفط.