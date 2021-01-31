شكرا لقرائتكم خبر عن «خزنة داتا سنتر» توفر 200 ميغاوات من الحمل المعلوماتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «خزنة داتا سنتر»، عن عزمها بناء مراكز بيانات عديدة جديدة، وزيادة طاقتها الاستيعابية خمسة أضعاف على مدى السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 200 ميغاوات من الحمل المعلوماتي بهدف تأمين البنية التحتية اللازمة في ظل توجه المؤسسات الحكومية والشركات نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وتشغل الشركة حالياُ ثلاثة مراكز بيانات في أبوظبي ودبي يصل إجمالي قدرتها الاستيعابية إلى 40 ميغاوات؛ وتستهدف شركة «خزنة» رفع طاقتها الاستيعابية الإجمالية إلى 200 ميغاوات من الحمل المعلوماتي من خلال خطتها التوسعية المزمع اكتمالها بنهاية العام 2023، وستقوم الشركة ببناء مراكز بيانات عديدة في مختلف أرجاء دولة الإمارات مع زيادة القدرة الاستيعابية للمراكز القائمة حالياً.

وقال حسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة»: ستُسهم خطتنا التوسعية في دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات في السنوات المقبلة. تعمل حكومة دولة الإمارات وشركات القطاع الخاص على المضي قدماً في تحقيق أهدافها الرامية لتوفير الحلول الرقمية المبتكرة، والتي تسارعت وتيرتها في العام الماضي نظراً للضرورات التي فرضتها جائحة كورونا. لقد أكدت تجربة العمل عن بعد وتنامي الإقبال على الخدمات الإلكترونية خلال انتشار جائحة كورونا العالمية أهمية توفير البنية التحتية الرقمية ذات المستوى العالمي.هناك طلب متزايد على تخزين البيانات بطريقة آمنة تتسم بالمرونة وقابلية التطوير، ولا شك في أن هذا التوجه سيستمر مع ازديار زخم مشاريع المدن الذكية والحكومات الذكية وتزايد اعتماد الحوسبة السحابية ونشر شبكات الجيل الخامس.