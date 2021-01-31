شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان على الجوائز والمفاجآت من «عروض الشارقة للتسوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد الأسبوع الرابع لحملة الفوز والجوائز الوفيرة التي أطلقتها عروض الشارقة للتسوق وتنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنسختها الثانية، أجواء من الفرح والبهجة خلال الحفل الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في مركز «سيتي سنتر الشارقة»، وشهد العديد من المفاجآت للمتسوقين التي تنوعت بين سحوبات على جوائز قيمة وعروض ترفيهية؛ حيث كانت سيارة هذا الأسبوع من نصيب الموريتانية منال المانفا، فضلاً عن فوز عدد كبير بقسائم مشتريات وجوائز نقدية بقيمة 3 و 5 آلاف درهم، إضافة إلى التخفيضات والفعاليات التي أمتعت الجميع لاشتمالها على عروض ذات نكهة عالمية تلبي أذواق الكثيرين في الشارقة.

العديد من المفاجآت

وأكدت هنا السويدي رئيس قسم المهرجانات والعروض في «غرفة الشارقة»، أن مراكز التسوق في الإمارة تشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين لاغتنام الفرص الوفيرة بالربح، لافتة إلى أن تكثيف التسوق يزيد الفرصة بالفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز القيمة، مشيرة إلى أن الأسبوعين الأخيرين من عروض الشارقة للتسوق ستشهد العديد من المفاجآت، إلى جانب السحوبات على سيارتين «ميني كوبر» والهدايا القيمة من عطور فاخرة ودراجات هوائية، فضلاً عن التخفيضات الكبرى على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية.

ولفتت السويدي، إلى أن «غرفة الشارقة» تحرص دوماً على تطوير مهرجانات التسوق والعروض الموسمية، لمواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة وتعزيز أثرها الإيجابي في النهوض بقطاع تجارة التجزئة في الشارقة، خصوصاً بعد تأثر القطاع بتداعيات انتشار فيروس «كوفيد- 19».



إسعاد سكان وزوار الإمارة

وهنأت عائشة صالح الزرعوني عضو لجنة السحوبات كافة الفائزين، مشيرة إلى أن نجاح العروض لا يقتصر فقط على زيادة حجم المبيعات في المراكز والمحال التجارية وحسب، وإنما دورها في رسم الابتسامة على وجوه سكان وزوار الإمارة الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بما تقدمه من جوائز قيمة وتخفيضات كبرى، وأكدوا أن «عروض الشارقة للتسوق»، حولت أحلامهم إلى حقيقة كما وفرت لهم تجربة تسوق مثالية من خلال المفاجآت التي تقدمها مراكز التسوق على مستوى إمارة الشارقة التي أتاحت لهم الاشتراك في حملات ترويجية مميزة والفوز بجوائز قيمة في ظل الأجواء الاحتفالية التي يشهدها الحدث.

وستشهد عروض الشارقة للتسوق في مركز «زوايا ووك» تنظيم حفل السحوبات قبل الأخير، كما سيتم إقامة الحفل الختامي للحملة في واجهة المجاز المائية.