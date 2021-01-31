شكرا لقرائتكم خبر عن %68 من رواد الأعمال في الإمارات متأكدون من الصمود أمام الموجة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت «جو دادي» GoDaddy نتائج استطلاع رواد الأعمال لعام 2020 الذي كشف أن الأعمال الصغيرة في دولة الإمارات تكيفت بمرونة مع الأوقات العصيبة خلال العام 2020، وأن نسبة 36% من رواد الأعمال في الدولة وسعوا أنشطتهم التسويقية الرقمية لجذب المزيد من العملاء، وأن ثلثهم تقريباً استفادوا من حضورهم الرقمي على شبكة الإنترنت لبيع منتجات أو خدمات رقمياً، فيما قال 68% منهم إنهم متأكدون من قدرة أعمالهم على الصمود أمام الموجة الثانية من جائحة فيروس كوفيد- 19 إذا كانت بنفس حجم الموجة الأولى.

وتناول تقرير الاستطلاع الكمي آثار الوباء العالمي على رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن معظم المشاركين يعتزمون بيع منتجاتهم وخدماتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي في العام 2021. كما أوضح ثلث المشاركين أنهم يخططون لإنشاء مواقع إلكترونية رسمية لأنشطتهم.

وقالت سيلينا بيبر، المدير الاقليمي لـ GoDaddy في تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن «استطلاع GoDaddy لرواد الأعمال 2020» يظهر بوضوح الطرق التي تأثر بها رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالوباء العالمي خلال العام الماضي. وتماشياً مع التوجهات العالمية الحالية، رأينا تحولاً نحو الحضور على شبكة الإنترنت وأهمية استخدام التكنولوجيا في هذه الأعمال كحل وآلية لمواكبة هذه الظروف لضمان استمرارية نشاطها وتواصلها مع العملاء.

أظهر الاستطلاع أن نسبة 21% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم تمكنوا من إدارة الاحتياجات التقنية لأعمالهم بأنفسهم قبل انتشار الوباء. وأوضح 28% منهم أن لديهم صديقاً أو فرداً من العائلة تولى القيام بذلك نيابة عنهم، بينما قال أقل من 20% فقط إن لديهم مطوِّر مواقع محترفاً يدير احتياجاته التقنية.

الدعم الإقليمي والتطلع نحو المستقبل

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 4 من بين كل 5 رواد أعمال يدركون أن هناك مجموعة جيدة من الأدوات والموارد المتاحة عبر شبكة الإنترنت للأعمال الصغيرة تسهل عليهم «رقمنة» أعمالهم. فيما يتفق 3 من أصل 4 على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي مركز جيد للأعمال الصغيرة. كما يرى 84 بالمائة أن التكيف الرقمي مهم جداً أو نسبياً لتحقيق «رؤية 2021» لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترى أن التقدم الاقتصادي يتحقق من خلال تعزيز المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وهي مؤشر إيجابي ومتفائل.

الأخلاق والتنوع والمجتمع

في النهاية، أشار الاستطلاع إلى أن ما يقارب نصف المشاركين يوافقون على أن ممارسة أخلاقيات وقيم العمل هي العامل الرئيسي في إنجاح الأعمال على المدى الطويل، حيث يعتقد 94% أن أخلاقيات وقيم العمل مهمة للغاية أو مهمة نسبياً لشركتهم أو للعلامة التجارية في ما يتعلق بكيفية الإدارة داخلياً وأثناء العمل مع العملاء والموردين. كما يرى 86 بالمائة من رواد الأعمال أن تنوع القوى العاملة مهم للغاية أو مهم نسبياً لشركاتهم. وفي المقابل وافق 46% على أن التأثير الإيجابي على المجتمع المحلي يعد جزءاً من غرض شركتهم.