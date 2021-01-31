«دبي المالي العالمي» يعقد شراكة مع «ماستركارد» للأمن الإلكتروني



دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع شركة «ماستركارد» عن إطلاق برنامجها العالمي «Cyber Forward»، والذي يتمتع بأكبر منظومة في مجال التكنولوجيا المالية وأكثرها تطوراً في المنطقة، وذلك في إطار جهودها للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب للمؤسسات والشركات المالية في جميع أنحاء العالم، لمواجهة التهديدات الإلكترونية، ولا سيما مع تزايد نسبة اعتماد العاملين في قطاعي المال والأعمال على التقنيات الرقمية.

وستسهم هذه الشراكة في تعزيز مرونة القطاع المالي واستعداداته الإلكترونية، ما يتيح الإشراف الفعال على الأمن الإلكتروني من خلال منصة تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، والتي تم إطلاقها في يناير 2020. ويجمع برنامج «Cyber Forward» العالمي بين قدرات «ماستركارد»المتطورة في مجال الأمن الإلكتروني، وقدرات مؤسسات القطاع العام لتوفير أنظمة رقمية آمنة على المستويين الوطني والمحلي. ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة «أكسنتشر»العالمية، تواجه الشركات حول العالم تهديداً كبيراً يتمثل في الهجمات الإلكترونية المباشرة وغير المباشرة، حيث تشير التقديرات إلى أن كلفتها قد تصل إلى 5.2 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة. كما أشارت دراسة أخرى إلى أن 50% من الشركات العالمية غير مستعدة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية.

عيسى كاظم: تدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تدعم هذه الشراكة العالمية بين مركز دبي المالي العالمي«وماستركارد»طموحات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، وانطلاقاً من كونه المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، نحن ملتزمون بأن نكون في طليعة الجهات الداعمة لجميع المبادرات الرامية لتعزيز مكانة القطاع المالي على الصعيدين الدولي والإقليمي وفي إمارة دبي، بما في ذلك المبادرات التي تعنى بالأمن الإلكتروني وحماية البيانات».

وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي، أنه من خلال هذه الشراكة، سيكون بمقدور الشركات والأفراد الاستفادة من نهج مركز دبي المالي العالمي التعاوني لمعالجة تحديات الأمن الإلكتروني، وتعزيز مكانة دبي باعتبارها الوجهة الأكثر أماناً في المنطقة للقيام بأنشطتهم المالية.

أجاي بالا: تسهم في بناء اقتصادات رقمية أكثر أماناً وازدهاراً

وقال أجاي بالا، رئيس الحلول الأمنية والمعلومات لدى «ماستركارد»: تمثل الجرائم الإلكترونية أكبر التحديات التي تهدد ثقة المستهلكين حول العالم، ولا يمكن للشركات أن تستمر في ممارسة أعمالها ما لم تكسب ثقة عملائها، وخاصة في هذه الفترة الحالية. مؤكداً أن الشراكة مع مركز دبي المالي العالمي ستسهم في بناء اقتصادات رقمية أكثر أماناً وازدهاراً، حيث يعمل المركز المالي باستمرار على تطوير قوانين ولوائح مبتكرة، لتعزيز مستقبل القطاع المالي.

وأضاف بالا،«نعمل على تطوير ودمج أحدث التقنيات الإلكترونية بالتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تعزيز مستويات الأمان والثقة في المنظومة الرقمية، ولا سيما مع جهة بمكانة مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر موطناً لأكثر من 2500 شركة مالية، بما في ذلك 17 من أكبر 20 بنكاً في العالم وأكثر من 250 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار».

عارف أميري: خطوة أساسية في دفع عجلة نمو مستقبل القطاع

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يتمتع مركز دبي المالي العالمي بإطار عمل قانوني وتنظيمي هو الأقوى والأكثر مرونة في المنطقة. وتعكس شراكتنا مع «ماستركارد» أهمية الأمن الإلكتروني وستسهم في مساعدة عملاء المركز المالي والقطاع المالي العالمي في تسريع تحقيق أهدافهم الرقمية بأمان وفعالية. مشيراً إلى إن التعاون مع شركات رائدة تربطنا معها رؤى مشتركة في مجال الأمن الإلكتروني، خطوة أساسية ستساعدنا في دفع عجلة نمو مستقبل القطاع المالي».

خالد جبالي: بناء نظام إلكتروني قوي يعزز الثقة بالاقتصاد الرقمي

وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لـ«ماستركارد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:«إن إبرام الشراكات وتسهيل الوصول إلى التقنيات المبتكرة والآمنة من الخطوات المهمة للتصدي للتهديدات الإلكترونية التي تؤدي إلى الجرائم الإلكترونية، وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي خطوة أساسية لبناء نظام إلكتروني قوي يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي».

ويواصل مركز دبي المالي العالمي قيادة الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لتأمين منظومة تتوافر فيها كافة المقومات لتمكين شركات الابتكار من الإسهام في تطوير قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا. كما يواصل المركز المالي توسيع قائمة خدماته، لتعزيز مكانته كوجهة عالمية لمستقبل القطاع المالي من خلال بناء قدرات جديدة وقيادة الفكر في مجال الأمن الإلكتروني، ما يسمح بتوفير نماذج أعمال رقمية آمنة ودفع عجلة الابتكار وتطوير اقتصاديات المستقبل في المنطقة وخارجها.