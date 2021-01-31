شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الطيف للأعمال يستعد لفتتاح أبوابه في الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”

أعلنت شركة الطيف للاستثمار، المشروع المشترك بين دبي للاستثمار ومؤسسة الفجيرة للاستثمار، أن نسبة الإنجاز في مركز الطيف للأعمال، المشروع الجديد متعدد الاستخدامات في الفجيرة، قد بلغت 95%. وتواصل الشركة العمل مع إحراز تقدم ملحوظ، خاصة في مساحات التجزئة والمكاتب، ليتم تسليمها في الربع الأول من عام 2021.

ويمتاز المشروع الذي تبلغ كلفته 470 مليون درهم بموقعه الاستراتيجي وسط مدينة الفجيرة، على مقربة من شارع حمد بن عبد الله، ما يتيح سهولة الوصول إلى كافة أرجاء المدينة والإمارات الأخرى. ويقع المشروع أيضًا على بعد 5 دقائق تقريبًا من مطار الفجيرة الدولي.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: لقد تم التخطيط للاستثمار في إمارة الفجيرة بشكل استراتيجي من خلال مشروع «مركز الطيف للأعمال» المميز، وذلك للاستفادة من الاحتياجات المتنامية للإمارة. وبذلك، سنتمكن من تعزيز جاذبية الفجيرة كوجهة للتسوق والترفيه، والإسهام أيضًا في دعم البرنامج الطموح لحكومة الفجيرة، الهادف إلى إرساء أسس اقتصادية واجتماعية قوية في الإمارة.

ويتكون المشروع من برجين يتألف كل منهما من 19 طابقًا، ويضم المركز التجاري وبرج المكاتب وبرج الفندق والشقق الفندقية. ويمتد الطيف مول للتسوق على الطابق الأرضي وأول طابقين من البرجين، إضافة إلى الطابق السفلي، ليوفر 45 محلاً تجاريًا، بما في ذلك السوبر ماركت والمطاعم والمقاهي، والمساحات الخارجية المفتوحة في منطقة التراس، إضافة إلى 12 مساحة في الطابق السفلي لاستخدامها من قبل مستأجري التجزئة لأغراض التخزين بطريقة مريحة وآمنة. وتم تجهيز المركز بالمواقف لاستيعاب أكثر من 670 مركبة.

وصممت المساحات المكتبية من الطابق الثالث حتى الطابق التاسع عشر، لتوفير مساحات بدون التشطيبات النهائية، لتتيح للمستأجرين خيارات تصميم المكاتب بما يناسب مختلف متطلباتهم. ويستوعب البرج 19 مكتبًا في المجمل. وتتقدم الأعمال في البرج الذي يضم الفندق والشقق الفندقية، وسيكون جاهزًا للتسليم في الربع الثاني من العام الجاري 2021.