اختتام «دبي للتسوق» وفعاليات وعروض مستمرة



دبي: ”الخليج 365”

اختتم مهرجان دبي للتسوق سبعة أسابيع من الفعاليات المتميزة، ليسدل الستار على دورته السادسة والعشرين. وقد شهدت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للمهرجان (من 28 وحتى 30 يناير ) تقديم الكثير من العروض الترويجية والتخفيضات الكبرى والجوائز القيمة، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية بما فيها تحدي الرقص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعروض طائرات الدرون الضوئية وغيرها الكثير.

وقدّم مهرجان دبي للتسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة خصومات مذهلة للمتسوقين وصلت إلى 90 في المئة على مجموعة هائلة من المنتجات، فيما قام عشاق اقتناء الأحذية بالبحث عن إطلالات جديدة حصرية واختيار مواصفات أحذيتهم بأنفسهم والمشاركة في جلسات حوارية مع عدد من أشهر الشخصيات المؤثرة في هذا المجال وغيرها الكثير، وذلك من خلال فعالية «شوتوبيا» في منصة عرض الأزياء في دبي مول.

وقدمت سحوبات مهرجان دبي للتسوق العديد من فرص الفوز لسكان دبي وزوارها، بما في ذلك فرصة الفوز بسيارة«فينير سوبر سبورت» من شركة دبليو موتورز بقيمة 6 ملايين درهم، والتي ما تزالمستمرة حتى 30 مارس المقبل، فضلاً عن سيارات «إنفينيتي QX 60»وسيارات «نيسان». واستقبل كل من سحب دبي للسيارات الفارهة، وسحوبات «إنفينيتي» الكبرى، وسحوبات «نيسان» الكبرى المشاركات طوال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق مع سحوبات للفوز بسيارات «إنفينيتي QX 60»وسيارة «نيسان»، إضافة إلى جوائز نقدية خلال اليوم الأخير من المهرجان. فيما يمكن المشاركة في سحب دبي للسيارات الفارهة من خلال شراء نماذج مصغرة للسيارة «فينير سوبر سبورت» والحصول على قسائم الدخول في السحب.

وشهدت سحوبات عجلة «دوّر واربح» من مجموعة مراكز التسوق في دبي فوز المتسوقين بجوائز تتراوح قيمتها بين 2000 و20 ألف درهم، وذلك خلال سحب إضافي خاص لعجلة «دوّر واربح» أُقيم في عدد من مراكز التسوق الأكثر شهرة على مستوى المدينة خلال اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق. وفي الوقت نفسه،أذهلت عروض طائرات الدرون الضوئية الزوار ورواد المطاعم في منطقة «ذا بييتش» المُقابلة لمشروع «جميرا بيتش ريزيدنس»، و«بلوواترز» ومنتجع«شيراتون جميرا بيتش».

وساعد تحدي "يا_سلام_يا_دبي" الراقص على تعزيز أجواء المرح خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث استقبل المشاركات خلال عطلة نهاية الأسبوع ليقدم فرص الفوز بجوائز أسبوعياً، ويفتح التحدي الذي يستمر حتى يوم 14 فبراير أبوابه أمام الأفراد والمجموعات والشركات الذين يمكنهم تسجيل مقطع فيديو راقص وتحميله على إنستجرام أو على تيك توك، أو على أية منصة أخرى يختارونها.