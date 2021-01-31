شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع للجلسة الثانية.. ورأس المال يخسر 4.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.86% خاسراً 48.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5593.48 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 789.814 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 73.9 مليون سهم، بقيمة 396.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1880 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.62%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 6.45%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 2.04%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 1.8%، وتراجع 18 سهماً على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 4.94%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 117.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.6%.

في سياق متصل أعلن بنك أبوظبي التجاري، نتائجه المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020، وحقق البنك صافي ربح بلغ 1.007 مليار درهم عن الربع الرابع من العام 2020، وبلغ صافي الأرباح السنوية للمجموعة 3.809 مليار درهم محققاً بنسبة 9.44% كعائد على حقوق المساهمين عن الربع الرابع من العام 2020