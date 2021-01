شكرا لقرائتكم خبر عن "وي" تتصدر نتائج استطلاع جهاز تنظيم الاتصالات فى جودة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE نتائج استطلاع الرأى لمستخدمى الهاتف المحمول والذى أصدره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لقياس مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من قبل المشغلين العاملين فى السوق المصري، حيث جاءت WE فى المرتبة الاولى فى رضا العملاء عن جودة خدمة الانترنت وكذلك وقت الانتظار داخل الفروع ورضا العملاء عن تنوع الانظمة والعروض ودقة المحاسبة، وقد تميزت شركة WE وفقا لآراء المستخدمين فى القيمة مقابل السعر وجودة الانترنت.

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التقرير الأول الخاص باستطلاع رأى مستخدمى خدمات الهاتف المحمول لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل المشغلين العاملين فى السوق المصرى، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية فى مجال بحوث السوق، حيث تم تنفيذ الاستطلاع على عينة من 5754 مستخدم لخدمات الهاتف المحمول خلال الفترة من اكتوبر 2020 وحتى ديسمبر 2020 مع مراعاة التوزيع الجغرافى والعمرى والنوعى ليشمل كافة فئات المجتمع.

يأتى ذلك فى إطار تطوير منهجية وطرق قياس جودة خدمات الهاتف المحمول المقدمة فى السوق المصرى لتشمل طرفى السوق (المستخدمين والمشغلين) حيث يقوم الجهاز بشكل دورى بقياس المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم المشغلين شهرياً، وبالإضافة الى ذلك لأول مرة يقوم الجهاز باستطلاع رأى مستخدمى خدمات الهاتف المحمول فى جودة الخدمات المقدمة لهم، للوقوف على مستوى رضا العملاء الحقيقى وربطه بنتائج تقارير الجودة.

تم استطلاع آراء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم ومراحل التعامل مع مشغلى خدمات الهاتف المحمول، للوصول للنتيجة النهائية لمستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم حيث تم قياس نسبة الرضا الخاصة بفروع المشغل، ووقت الانتظار داخل الفروع، وتنوع الأنظمة والعروض، وجودة خدمات الصوت والانترنت، وكذلك التعامل مع خدمة العملاء، وحل الشكاوى، ودقة المحاسبة (الفواتير/الرصيد).