شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: جذب استثمارات جديدة عقب تنفيذ مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنه تم تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبرى الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات والشركات العالمية.

ولفت وزير البترول، إلى تنفيذ مشروع تجميع البيانات الجيولوجية بالبحر الأحمر ومشروع تجميع البيانات الجيولوجية فى غرب المتوسط، ومشروع تجميع البيانات الجيولوجية فى خليج السويس.

تأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرًا.