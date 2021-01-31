شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 31-1-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مبيعات الذهب في مصر تراجع بلغت نسبته 50 % يناير 2021، قياسا على نفس الشهر من العام الماضى، وفق ما قاله رأفت فريد أحد تجار الذهب بالجيزة، والذى أكد أن تراجع مبيعات الذهب جاء نتيجة إجراءات مواجهة كورونا وانخفاض عدد حفلات الزفاف وكذلك الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر.

وقال رأفت فريد لـ"الخليج 365"، إن السوق يشهد حاليا طلبا مرتفعا على المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة، والتي تتراوح أوزانها بين 2 إلى 4 جرامات من الأعيرة المختلفة خاصة عيار 18 والذى يلقى قبولا في السوق حاليا.

وأشار إلى أن أسعار الذهب تسجل استقرار ملحوظ في مصر اليوم الأحد عند 810 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وسجل الذهب عيار 18 سعر 694 جنيها وعيار 24 سجل 925 جنيها والجنيه الذهب يسجل 6480 جنيها، لافتاً إلى أن سعر اونصة الذهب أغلق عند 1844دولارا.

وأشار إلى أن مستقبل حركة سعر الذهب مبهم حتى الآن وذلك مع اقتراب خطة وحزمة تحفيز أمريكية تقدر بـ 1.9 ترليون دولار، وهو ما يؤثر في حركة سعر الذهب، لأن الدولار عرضة للتغير المستمر، وكذلك ارتفاع وهبوط عائد السندات الأمريكية بصورة مستمرة كلها عاومل تؤثر في حركة المعدن النفيس.