شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 31-1-2021، استقرارا أمام العملات العربية والأجنبية، ومنها الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليسجل 1 يورو نحو 4.53 ريال سعودى، وسجل 1 درهم إماراتى نحو 1.02 ريال سعودى، فى حين استقر سعر الذهب السعودى اليوم.

وشهدنا هذا الأسبوع انخفاض بالعملات شديدة التأثر بالمخاطرة فيما حقق الدولار نتائج جيدة، بعد هجوم على الأسهم ذات المراكز المدينة من جانب صناديق التحوط في الولايات المتحدة مما يزعزع ثقة المستثمرين ويعزز الطلب على عملات الملاذ الآمن.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.





يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.





ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.





جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.





درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

واستقرت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 223.00 ريال سعودى كما كانت اسعاره أمس.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 223.00 ريال بما يعادل 59.46$





سعر الذهب عيار 22

بنحو 204.42 ريال بما يعادل 54.50$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 195.13 ريال بما يعادل 52.03$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 167.25 ريال بما يعادل 44.59$





سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.08 ريال بما يعادل 34.68$





سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.50 ريال بما يعادل 29.73$





سعر أوقية الذهب

بنحو 6,935 ريال بما يعادل 1,849$





سعر جنيه الذهب

بنحو 1,561 ريال بما يعادل 416.21$