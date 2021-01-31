شكرا لقرائتكم خبر عن "الاقتصاد ببساطة" يكشف كل ما تريد معرفته عن قرض السيارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برنامج الاقتصاد ببساطة الذي يقدمه أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع عن التفاصيل الخاصة بالحصول على قرض السيارة والبنوك التي تمنح هذه القروض وقيمتها.

وقال يعقوب، إن عدد البنوك التي تقدم قرض السيارة 26 بنكا بجميع فروعها في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه القروض تصل في بعض السيارات إلى 2 مليون جنيه، موضحا أن فترة السداد على قرض السيارة تبدأ من عام وحتى 7 سنوات.

وأوضح يعقوب، أن الفائدة على قرض السيارة تتراوح بين 16٪ حتى 21.5٪ سنويا متناقصة، فيما تتراوح الفائدة غير المتناقصة بين 9-11٪ كفائدة ثابتة وهذه النسبة يحددها البنك والجهة التي يعمل فيها المتقدم للقرض، مشيرا إلى أن العمر المتقدم للحصول على قرض السيارة يبدأ من 21 - 60 عاما هذا فيما يخص العاملين بالوظائف الحكومية، أما فيما يخص أصحاب الأعمال فيمكن أن يقدم على قرض السيارة من سن 25-65 عاما.

وعن المستندات المطلوبة للقرض قال يعقوب، يجب أن يتوفر بيان بمفردات المرتب ويجب ألا يقل عن 1000 جنيه، إضافة إلي بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث لإثبات محل السكن، وأشار الي انه يمكن الحصول على قرض السيارة بضمان شهادات الادخار الخاصة بالعميل في نفس ذات البنك.