شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك يصعد ببورصة البحرين بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحاً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 656.4 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.49% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.82%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، وصعد سهما إنوفست، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 10%، 0.34%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 11.59% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 9.97%، عقارات السيف بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 7.39% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.17% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.16%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، آخر تطورات الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتي "بيتك"، بأنه لم تطرأ أي تطورات بخصوص هذا الموضوع منذ إفصاح البنك المؤرخ 29 ديسمبر الماضي، المتعلق بتمديد فترة التأجيل لاستئناف إجراءات الاستحواذ على البنك من قبل بيتك، هذا وسيقوم البنك بالإفصاح فوراً وتباعاً عن أي تطورات بخصوص هذا الموضوع حرصاً على الشفافية وعلى مصالح مساهميه والمتعاملين معه، والتزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، بأنه سيتم إدراج الاصدار رقم 1845 من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 6 أشهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2021.