شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى آخر جلسات يناير.. والأسواق الإماراتية تخسر 8.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر يناير، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.19% خاسراً 104.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8702.55 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.59% خاسراً 43.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2654.06 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 356.74 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.86% خاسراً 48.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5593.48 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 789.814 مليار درهم، لتخسر الأسواق الإماراتية 8.4 مليار درهم، وسيطر اللون الأحمر على تداولات بورصة قطر.

في حين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.37% رابحاً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.61 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.110% رابحاً 4.096 نقطة ليغلق عند مستوى 3653.220 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.19% خاسراً 104.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8702.55 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.04% خاسراً 788.38 نقطة ليغلق عند مستوى 25139.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 251.2 مليون سهم بقيمة 9.7 مليار ريال.

هبط 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.77%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.43%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.21%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.07%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، فيما ارتقع قطاعا التطبيقات وخدمات التقنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 2.85%، 0.87%، على التوالي.

وقفز 33 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 9.84%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 6.46%، فيما تراجع 162 سهماً على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 3.47%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 3.35%، ثم سهم " سوليدرتي تكافل" بنسبة 3.35%، فيما تصدر سهم "الفخارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 715 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.59% خاسراً 43.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2654.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.3 مليون سهم محققة ما قيمته 150.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1984 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.76%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.59%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.15%.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.79%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.57%، وتراجع 26 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.85%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.1 مليون ورقة بقيمة 34 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.84%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.86% خاسراً 48.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5593.48 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 789.814 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 73.9 مليون سهم، بقيمة 396.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1880 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.62%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 6.45%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 2.04%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 1.8%، وتراجع 18 سهماً على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 4.94%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 117.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.6%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.67% خاسراً 71.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10473.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.5 مليون سهم بقيمة 306.8 مليون ريال عبر تنفيذ 7721 صفقة، وتراجع 38 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.65%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%. بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحاً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 656.4 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.49% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.82%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، وصعد سهما إنوفست، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 10%، 0.34%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 11.59% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 9.97%، عقارات السيف بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 7.39% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.17% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.16%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.56% رابحاً 32.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5780.03 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحاً 23.20 نقطة ليغلق عند مستوى 6307.86 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.09% رابحاً 51.20 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.43 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37% رابحاً 18.09 ليغلق عند مستوى 4878.33 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 455.4 مليون سهم بقيمة 53.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 6.71%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.09%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 1.09%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد صعوده 5 جلسات متتالية، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.110% رابحاً 4.096 نقطة ليغلق عند مستوى 3653.220 نقطة، وبلغ حجم التداول 13 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 684 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 7.20%، ثم سهم "بنك نزوي" بنسبة 3.16%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 2.41%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 9.09%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 9.09%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 407.3 ألف ريال عماني.