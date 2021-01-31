شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط بجلسة الأحد بعد تراجعها 5 جلسات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد صعوده 5 جلسات متتالية، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.110% رابحاً 4.096 نقطة ليغلق عند مستوى 3653.220 نقطة، وبلغ حجم التداول 13 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 684 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 7.20%، ثم سهم "بنك نزوي" بنسبة 3.16%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 2.41%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 9.09%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 9.09%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 407.3 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت شركة ضيافة الصحراء، النتائج النهائية المدققة لفترة 12 أشهر المنتهية في 30 نوفمبر لعام 2020، وبلغ إجمالي الدخل 12.3 مليون ريال عماني مقارنة مع 13 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة انخفاض 5.47%، وبلغ صافي الخل بعد خصم الضرائب 2.5 مليون ريال عماني مقابل 2.8 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض 8.91%.

في السياق ذاته أعلن بنك صحار الدولي، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، يوم 28 يناير الجاري، واعتمد المجلس القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وأوصى المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة الخدمات المالية، موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعه الأخير على تعيين طلال أبو غزاله العالمية كمدقق داخلي للشركة لعام 2021.