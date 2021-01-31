شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 31-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 31-1-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعرالصرف فى البنك الأهلى المصرى 48.93 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 48.97 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.72 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.93 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 48.97 جنيه.

52.09 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.06 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.76 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.93 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.03 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.