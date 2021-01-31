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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 31-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 31-1-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وثبت سعره فى البنك الأهلي المصري والبنك التجارى الدولى "cib" عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس يسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
فى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.08 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.16 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.21 جنيه.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.