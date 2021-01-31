القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 31-1-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وثبت سعره فى البنك الأهلي المصري والبنك التجارى الدولى "cib" عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس يسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

فى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى