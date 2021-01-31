شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: مد أجل تقديم إقرار التسوية النهائية لضريبة المرتبات حتى نهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه تم مد أجل تقديم إقرار التسوية النهائية لضريبة المرتبات وما فى حكمها المستحقة عن عام 2020 حتى نهاية شهر فبراير 2021، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ونظرًا لحداثة المنظومة الإلكترونية التى تطبق لأول مرة، وكذلك للتحديات الضخمة التى تواجه النظام الإلكترونى.

وقال معيط إنه تيسيرًا على الممولين، فى القيام بالوفاء بالتزاماتهم التى قررها القانون، وعدم وقوعهم تحت طائلة العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.