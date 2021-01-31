شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 45.9 مليار جنيه خلال يناير.. ومؤشرها الرئيسي يرتفع 6.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسات شهر يناير، وربح رأس المال السوقي 45.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.756 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.85% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وقفظ مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.22% ليغلق عند مستوى 14069 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.5% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 2355 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 8.89% ليغلق عند مستوى 3373 نقطة.