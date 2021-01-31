شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين غرفة الجيزة التجارية ومحلات الملابس استعدادا للأكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن بداية التنسيق مع منتسبي الغرفة من تجار الملابس الجاهزة من أجل الاستعدادات لموسم الأوكازيون الشتوي بداية من 7 فبراير ولمدة شهر من تاريخه وفقا لما أعلنته وزارة التموين.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن فترة الأوكازيون الشتوي متوقع أن تشهد رواجا في عمليات البيع والشراء خاصة وأن معظم محلات الملابس التابعة للغرفة أكدت على مشاركتها وتقديم عروضا مناسبة للمستهلك، مشيرا إلى أن التخفيضات ستكون مناسبة للجميع وقد تزيد عن 50٪ لبعض المنتجات.

وأضاف إمبابي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن على أصحاب المحلات الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الشتوي ضرورة الحصول على موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية مسبقا قبل الإعلان عن التخفيضات، مشيرا إلى هناك بعض المحلات حصلت على موافقة الوزارة لتقديم عروضا ترويجية قبل فترة الأوكازيون وخاصة المحلات ذات العلامات التجارية المميزة والتي لها أكثر من فرع على مستوى الجمهورية.

وأشار إمبابي إلى أنه تم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية من أجل عرض الشروط والالتزامات التي يجب أن يتبعها المحل التجاري خلال فترة الأوكازيون والالتزام بالتخفيضات المعلن عنها حتى لا يتعرض المحل للمخالفة القانونية نظرا لأن هناك لجان من وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ستتابع بشكل فوري تنفيذ العروض المعلن عنها من قبل المحل.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرار وزارى رقم "16” لسنه 2021 ببدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2021 اعتباراً من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر، وان يكون لكل محل أسبوعين، وأن على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.