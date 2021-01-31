شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت تغلق فى المنطقة الخضراء بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.56% رابحاً 32.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5780.03 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحاً 23.20 نقطة ليغلق عند مستوى 6307.86 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.09% رابحاً 51.20 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.43 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37% رابحاً 18.09 ليغلق عند مستوى 4878.33 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 455.4 مليون سهم بقيمة 53.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 6.71%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.09%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 1.09%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%.

في سياق متصل أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية، توقيع عقد زيادة تسهيلات مصرفية مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 6 ملايين دينار كويتي لاغير وبمعدل فائدة 2.5% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وذلك بغرض تغطية المصاريف التشغيلية للشركة، ويستحق القرض خلال مدة أقصاها 1 يوليو عام 2025.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أجوان الخليج العقارية، الموافقة الأولية على قبول الطلب المقدم من قبل شركة لندن للمنتجعات القابضة، وذلك من أجل تطوير مشروع منتجع لندن، والتي تملك شركة جوان الخليج العقارية بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 9.5% من المشروع تقريباً.

في سياق منفصل أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الماضي، وأوصى المجلس بزيادة رأس المال المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 113.3 مليون دينار كويتي، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة.

فيما أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، استثمار حوالي 35 مليون دولار أمريكي ما يوازي حوالي 11 مليون دينار كويتي، للاستحواذ بطريقة مباشرة وغير مباشرة على حصة أقلية في الطرح الأولى لشركة الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة كوينز غامبت غروث كابيتال، وهي شركة بقيادة نسائية تم تشكيلها لغرض تحقيق الاندماج أو تبادل الأسهم أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو إعادة التنظيم مجموعة أعمال مماثلة.