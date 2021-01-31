شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يفقد 104 نقاط بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.19% خاسراً 104.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8702.55 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.04% خاسراً 788.38 نقطة ليغلق عند مستوى 25139.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 251.2 مليون سهم بقيمة 9.7 مليار ريال.

هبط 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.77%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.43%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.21%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.07%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، فيما ارتقع قطاعا التطبيقات وخدمات التقنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 2.85%، 0.87%، على التوالي.

وقفز 33 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 9.84%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 6.46%، فيما تراجع 162 سهماً على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 3.47%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 3.35%، ثم سهم " سوليدرتي تكافل" بنسبة 3.35%، فيما تصدر سهم "الفخارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 715 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، عن قيد دعوى المسئولية ضد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق حسان بن مريزن عسيري، بسبب مخالفات مالية وإدارية بقيمة مالية تقدر بـ41 مليون ريال، لبيع مصنع الشركة في المغرب دون قبض الثمن ودون استعادته بعد ذلك وعدم الافصاح عن ذلك، والمشاركة في المسئولية في إلغاء ذمة مدينة بـ17.3 مليون ريال، وهي جزء من قيمة بيع أرض للشركة واخفائها من القوائم المالية وعدم الافصاح عن ذلك، مع إعطاء تسهيلات ائتمانية كبيرة لعميل صغير واستلام سندات لأمر غير نظامية.

في سياق آخر أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، توقيع تمديد مذكرة تفاهم تشكيل تحالف مع مجموعة المرشد القابضة وشركة حلول المدن الذكية بغرض التقدم للتأهيل للدخول في منافسة مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا في مدينة الرياض لمدة 3 أشهر قادمة تنتهي بتاريخ 29 إبريل المقبل.

في سياق منفصل أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني (أمانة)، تقدمها بملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية يوم الخميس الماضي.