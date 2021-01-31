شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بنسبة 0.67% بجلسة الأحد.. وتراجع 38 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.67% خاسراً 71.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10473.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.5 مليون سهم بقيمة 306.8 مليون ريال عبر تنفيذ 7721 صفقة، وتراجع 38 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.65%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة قطر للتأمين، اتفاقية استثمار في مجموعة ماركر ستادي بقيادة شركة بولين ستريت كابيتال، وستشهد الصفقة شراكة بولين ستريت مع المؤسسين من خلال ضخ النسبة الأكبر من قيمة الاستثمار، تشترك مجموعة قطر للتأمين في الصفقة كشريك استراتيجي لمجموعة ماركر ستادي.

وستستخدم مجموعة ماركر ستادي الاستثمار لتقديم برنامج نمو طموح ومستدام من خلال التوسع القائم على الاستحواذ، وعلى تطورها السريع على مدى السنوات الـ 19 الماضية، والتي توجت بالاستحواذ على أعمال اكتتاب التأمين التعاوني في ديسمبر 2020، سيساعد مبلغ الاستثمار أيضًا في سداد ديون مجموعة ماركر ستادي لمجموعة قطر للتأمين.

وفي سياق آخر أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020، وذلك يوم 11 فبراير المقبل.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.