شكرا لقرائتكم خبر عن «سيجنال» تطرح مزايا جديدة لمنافسة «واتس آب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد – محمد الدسوقي

تحاول خدمة التراسل الفوري «سيجنال» استمرار صحوتها وجلب الكثير من المستخدمين، خصوصاً بعدما حدثت حالة من النزوح من تطبيق «واتس آب» المنافس، بعدما طالب بتعديل لسياسة الخصوصية.

وأعلنت «سيجنال» عبر حسابها في «تويتر»، إطلاقها تحديثاً جديداً يحمل العديد من المزايا، مثل تغيير خلفية المحادثات وإضافة قسم «About» للحساب، وإضافة الملصقات المتحركة «جي آي إف»، إذ يمكن للمستخدم التعبير دون الحاجة إلى الكتابة.

وأوضحت خدمة التراسل الفوري أن المستخدم يمكنه تصميم وإضافة مجموعته الخاصة من الملصقات المتحركة، من خلال تطبيق الكمبيوتر الخاص بـ«سيجنال»، مضيفة أن التحديث يتيح ميزة تغيير خلفيات المحادثات، بحيث يمكن للمستخدم تخصيص خلفية معينة لكل محادثة بشكل منفرد، أو اختيار خلفية موحدة لجميع المحادثات.

وأعلنت «سيجنال» أيضاً، عن ميزة جديدة وهي أن استهلاك بيانات أقل عند إجراء المكالمات الصوتية، مع إمكان وقف تحميل الملفات المرسلة في مختلف المحادثات خلال المكالمات، بحيث لا يتم التأثير في جودتها، بالإضافة إلى تحديث التقنيات المستخدمة لضغط الصور والحفاظ على جودتها.