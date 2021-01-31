3.8 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري».. التوزيعات 0.27 فلس للسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تحقيق صافي ربح 1.007 مليار درهم عن الربع الرابع 2020 فيما بلغ صافي الأرباح السنوية للمجموعة 3.8 مليار درهم، واقترح مجلس الإدارة توزيع 0.27 فلس عن كل سهم، عن نتائج العام 2020.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات عن الربع الرابع 5% عما كانت عليه في الربع الثالث لتصل إلى 1.990 مليار درهم نتيجة تحسن تكلفة الأموال وانخفاض المصاريف التشغيلية وارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 16% مع ارتفاع الدخل من الرسوم المرتبطة بالقروض والبطاقات نتيجة بداية التعافي الاقتصادي.

وحافظت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات على مستواها بنهاية العام 2020، حيث بلغت 7.945 مليار درهم مقارنة مع 7.977 مليار درهم بنهاية العام 2019.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل (باستثناء تكاليف الاندماج) بنهاية العام 2020 بمقدار 190 نقطة أساس لتصل إلى 35.1% مقارنة بنهاية العام 2019، كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 14% عما كانت عليه في العام 2019 لتبلغ 4.526 مليار درهم نتيجة تنفيذ البنك خطة الاندماج بكفاءة عالية وقيامه بترشيد شبكة فروع البنك إلى ما كانت عليه قبل الاندماج بالإضافة إلى التحول الواسع إلى الصيرفة الرقمية والتزام البنك بنهج منضبط في إدارة التكاليف.

ويواصل البنك التزامه بالنهج المتحفظ في تجنيب المخصصات، حيث بلغ صافي المخصصات 3.993 مليار درهم بنهاية العام 2020 بارتفاع كبير عن العام 2019، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق ونتيجة المخصصات المرتبطة بقروض مجموعة «أن أم سي» للرعاية الصحية ومجموعة فينابلر والشركات التابعة لها.