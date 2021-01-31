شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر يعزّي خادم الحرمين بوفاة الأمير تركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب سموّه في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيد، سائلاً الله عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. (وام)