شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تحدد الوقت المستغرق لنتائج الفحوص المخبرية لـ«كوفيد19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أصدرت هيئة الصحة بدبي تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي والمعنية بفحوص فيروس كورونا (كوفيد-19)، بشأن الوقت المستغرق لنتائج الفحوص المخبرية لفيروس كورونا.

وأكدت الهيئة ضرورة عدم تجاوز المدة الزمنية لأخذ عينات الفحص المخبري لفحص فيروس كورونا وحتى إصدار نتائج الفحص للمرضى وإدراجها في نظام حصانة مدة ٤٨ ساعة من قبل المختبر المعني بتقديم الخدمة، والالتزام بإرشادات تحديث معايير فحص فيروس كورونا التي تشمل كل التوجيهات المعنية بالإبلاغ عن نتائج الفحص.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن نتائج الفحوص المخبرية بشكل فوري وضمان تحديثها في المنصة الإلكترونية «حصانة» للحصول على إحصاءات دقيقة تسهل من إجراءات الرصد والتقصي لحالات الفيروس

وأكدت على أن يُعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ ٣١ يناير/ كانون الثاني، وعلى جميع المنشآت الصحية المعنية التقيد التام بما ورد فيه من أحكام تفادياً لأية مساءلة قانونية.

وتثمّن الهيئة مساهمة جميع شركائها الاستراتيجيين في مجال الرعاية الصحية وجهودهم المبذولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا -(كوفيد- 19)، وتوفير رعاية صحية أفضل للمرضى وضمان تحقيق النجاح في تحديات مكافحة جائحة كورونا.

وفي السياق نفسه، أصدرت صحة دبي تعميماً حول تحديث معايير فحص كورونا المخبري، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، والتزاماً من الهيئة في دبي بتزويد شركائها بكل المستجدات المتعلقة بالممارسات الصحية والتشريعات والأنظمة المنظمة لتقديم الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية في القطاع الصحي في دبي.

وأكدت ضرورة الالتزام بالتحديث الجديد من قبل جميع المنشآت الصحية، والمهنيين المرخصين من هيئة الصحة بدبي، والتقيد التام بالتحديث لتجنب أية مخالفات قد تصدر بهذا الشأن.