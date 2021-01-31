شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع يودي بحياة مغنية عالمية شهيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

قُتِلَت المغنية والمنتجة الاسكتلندية في مجال موسيقى البوب والإلكترو صوفي زيون (34 عاماً) في «حادث مروع»، على ما أعلنت شركتها «ترانسغريسيف» في بيان.

وكانت صوفي المولودة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية قد عملت مع فنانين كمادونا وتشارلي إكس سي إكس، ورُشحَت لجوائز «غرامي» عام 2019 في فئة أفضل ألبوم رقص / إلكترو عن أسطوانتها الأولى التي أشاد بها النقاد على نطاق واسع.

وأفاد بيان صادر عن «ترانسغريسيف» بأن صوفي «قضت بشكل مأسوي هذا الصباح جرّاء حادث مروع».

وأوضح البيان الذي نشر على «تويتر» أن صوفي «صعدت لمشاهدة اكتمال القمر، وانزلقت بالخطأ وسقطت».

وصوفي زيون المعروفة باسم صوفي كانت موسيقية ومغنية ومنتجة ومنسقة أسطوانات، وهي أصدرت أغنيتها المنفردة الأولى «ناثينغ مور تو ساي» عام 2013.

وتعاونت الفنانة الاسكتلندية مع مادونا وشاركت في كتابة إحدى أغانيها، ومع تشارلي إكس سي إكس في تسجيل «فروم فروم» والأغنية المنفردة «آفتر ذي آفتر بارتي».