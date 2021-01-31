شكرا لقرائتكم خبر عن الرحال «ديلوفيو» نهائياً إلى أودينيزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل المهاجم الإسباني الدائم الترحال جيرارد ديلوفيو بشكل دائم إلى أودينيزي الإيطالي، بعد قدومه على سبيل الإعارة في أكتوبر/تشرين الأول من واتفورد الإنجليزي.

قال النادي الإيطالي في بيان: «يسعد نادي أودينيزي كالتشو، أن يعلن الانتقال الدائم لجيرار ديلوفيو من واتفورد».

وتابع: «يوقع الآن عقداً يربطه بالنادي حتى 30 يونيو/حزيران 2024».

يذكر أن ناديي واتفورد وأودينيزي، تملكهما عائلة بوتسو الإيطالية.

ويتميز ديلوفيو (26 عاماً و4 مباريات دولية) بكثرة تنقلاته، فقد حمل ألوان أندية برشلونة، إيفرتون وواتفورد الإنجليزيين، إشبيلية، ميلان وأودينيزي الإيطاليين في العقد الأخير.

بدا واعداً في بداية مشواره مع برشلونة في عام 2011، لكن كثرة النجوم آنذاك في الفريق الكتالوني دفعته إلى خوض إعارات عدة؛ بحيث لم يستمر مع أنديته لفترة طويلة، باستثناء مشواره الأخير مع واتفورد في «بريميرليغ».