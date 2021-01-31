شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "بوان" تبيع كامل حصتها في يوتك الجزائر مُقابل 30 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوان للسادة عن قيام يوتك السعودية بتوقيع عقد بيع حصص مع شركة اندستري تكنولوجي إلكتريك "الشريك الجزائري"- المشتري، وذلك لبيع كامل حصتها في يوتك الجزائر والبالغة 49%.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن قيمة الصفقة تبلغ 8 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 30 مليون ريال).

وأشار البيان، إلى أن من الشروط الرئيسية للصفقة أن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة.

وبحسب البيان، تمارس يوتك الجزائر نشاط تصميم وصناعة المحولات الكهربائية بمختلف أنواعها وطاقاتها.

وأفادت الشركة بأن صافي القيمة الدفترية ليوتك الجزائر كما في 31/12/2020، بلغ 25.8 مليون ريال سعودي، شاملة القروض المباشرة الممنوحة لها من قبل يوتك السعودية بمبلغ 20.3 مليون ريال سعودي.

وتأتي الصفقة تماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى التركيز على الاستثمارات التي من شأنها تقليل المخاطر المحتملة وتعظيم عوائد المساهمين.

ومن المتوقع أن يتحقق من هذا البيع ربح رأسمالي ليوتك السعودية يقدر بـ 4.2 مليون ريال سعودي تقريباً، تبلغ حصة شركة بوان مبلغ 3.6 مليون ريال سعودي تقريباً.

كما يبلغ إجمالي أثر هذا البيع على شركة بوان ربح شامل بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي تقريباً وذلك بعد إقفال رصيد فروقات ترجمة العملات الأجنبية البالغ 2.1 مليون ريال سعودي تقريباً.

هذا وسيتم استخدام متحصلات هذه الصفقة في تعزيز التدفقات النقدية ودعم العمليات التشغيلية والخطط المستقبلية للشركة.

يُذكر أن بوان حققت صافي أرباح بلغ 29.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 60.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 21.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.