شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين تتقدم بملف تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت أمانة للتأمين التعاوني عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية تخفيض رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس مال الشركة سيتراجع بعد التخفيض بمقدار 110 مليون ريال بنسبة 45.833% من 240 مليون ريال إلى 130 مليون ريال.

وبذلك يتراجع عدد الأسهم من 24 مليون سهم إلى 13 مليون سهم، وذلك بإلغاء 11 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض 1 سهم لكل 2.1818 سهم.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020، بمبلغ 110 مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الإرتفاع فى مصاريف فائض الخسارة بنسبة 1,155% وكذلك الانخفاض في إيرادات الإكتتاب الأخرى 84%، والإرتفاع في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 85.3%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 23.5 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 23.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.