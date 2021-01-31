بورصة الكویت تغلق تعاملاتھا على ارتفاع المؤشر العام 32.14 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكویت تعاملاتھا الیوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 32.14 نقطة لیبلغ مستوى 5780.03 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.56 في المئة. وتم تداول كمیة أسھم بلغت 455.4 ملیون سھم تمت عبر 13016 صفقة نقدیة بقیمة 53.4 ملیون دینار.

وارتفع مؤشر السوق الرئیسي 51.2 نقطة لیبلغ مستوى4741.43 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.09 في المئة من خلال كمیة أسھم بلغت 388.4 ملیون سھم تمت عبر 9422 صفقة نقدیة بقیمة 23.8 ملیون دینار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 23.20 نقطة لیبلغ مستوى 6307.86 نقطة بنسبة صعود 0.37 في المئة من خلال كمیة أسھم بلغت 66.9 ملیون سھم تمت عبر 3594 صفقة بقیمة 29.5 ملیون دینار.

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئیسي 50) نحو 18.09 نقطة لیبلغ مستوى 4878.33 نقطة بنسبة صعود 0.37 في المئة من خلال كمیة أسھم بلغت 244.7 ملیون سھم تمت عبر 5808 صفقات نقدیة بقیمة 17.9 ملیون دینار.