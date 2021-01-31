اختيار عبدالله النصف لمنصب رئيس مجموعة البيانات والمعلومات في بنك بوبيان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن بنك بوبيان عن اختيار عبدالله خليفه النصف لمنصب رئيس مجموعة البيانات والمعلومات بالبنك وذلك في ظل التنامي المستمر لأهمية المعلومات والإعتماد عليها في بناء القرارات داخل البنك وبما يحقق أهدف البنك الاستراتيجية في توفير الخدمات والمنتجات عالية الجودة لمختلف العملاء .

وسوف يتولى النصف الذي سيكون مسؤولاً أمام الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة ، الشخصية و الرقمية ، مهام إنشاء وإدارة مشروع مخصص لإدارة المعلومات Data Management Program يعمل على تطوير مفهوم تكنولوجيا المعلومات بشكل يساهم في تعزيز مستوى خدمة العملاء وتحقيق تجربة مستخدم أكثر سهولة وتعزيز كفاءة العمليات والخدمات التي يقوم بها البنك

ومن أهم اختصاصات مشروع إدارة المعلومات العمل على إنشاء إدارة مركزية تضم أكفأ الخبرات في مجالات هندسة المعلومات وتصميم التقارير الفنية والمالية للبنك وكافة عملياتها بجانب إنشاء منصة معلومات مركزية متقدمة من الناحية التكنولوجية تستوعب كافة المعلومات الأساسية للعمليات المصرفية وقادرة على التكامل مع كافة القنوات المصرفية المتعددة .

من جانبه قال النصف ان السنوات الأخيرة شهدت نمواً متزايداً وتعاظماً لأهمية المعلومات والبيانات في اتخاذ القرار لدى أي مؤسسة حيث أصبح من الضروري إنشاء إدارات متخصصة في هذا لمجال تساعد متخذ القرار من التحرك والتطور والنمو وفق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة.

وأضاف " تأكد مع مرور الوقت انه لايمكن لأي مؤسسة من تحقيق أهدافها أو الاستمرار في النمو دون أن يكون لديها قاعدة معلومات حقيقية تستند اليها في تنفيذ خططها والاستمرار في النجاح".

وأشار الى أن بنك بوبيان كان دائما من البنوك السباقه في استشراف المستقبل والعمل وفق أحدث النظم العالمية في الإدارة والتخطيط الإستراتيجي الذي يحقق في النهاية للعملاء طموحاتهم ويلبي رغباتهم في الحصول على الخدمات والمنتجات المميزة.

يذكر أن عبدالله النصف يمتلك خبرة عملية تزيد عن 15 عاماً في مجال تقنية المعلومات كتطوير النظم وقواعد البيانات والبنى التحتية، فهو حاصل على شهادة بكالريوس الهندسة جامعة الكويت و حاصل على شهادة الماجستير تخصص هندسة اتصالات الكمبيوتر بجانب اجتيازه العديد من الدورات المتقدمة في مجال الابتكار والقيادة.