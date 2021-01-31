شكرا لقرائتكم خبر عن سقط في المحيط الهادئ.. «انهيار» طريق سريع في كاليفورنيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت عاصفة شتوية بانهار جزء ضخم من الطريق السريع الأول في كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث كاد الانهيار يتسبب بكارثة.

وقال مسؤولون في إدارة الطرق بكاليفورنيا في بيان، إن الانهيارات في المنطقة المطلة على الطريق السريع الأول طغت على البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار، وفاضت على الطريق السريع وتسببت بانهيار جزء كبير من الطريق السريع «هايواي 1» في منطقة «رات كريك» على بعد 24 كيلومتراً إلى الجنوب من «بيغ سور»، وهي منطقة جبلية خلابة تمتد على طول الساحل الأوسط في ولاية كاليفورنيا.

وقال شرطي دورية الطرق السريعة في الولاية، جون ييراس، إنه لاحظ أثناء قيامه بأعمال الدورية في وقت متأخر من يوم الخميس، انهيار جزء من الطريق السريع وسقوطه في مياه المحيط الهادئ.

وحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد أظهرت الصور ولقطات بواسطة طائرات مسيرة فجوة هائلة في الطريق السريع بسبب الانهيارات الأرضية، بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية. وعلى الفور تم إصدار تحذير للمسافرين على الطريق، كما تم اتخاذ قرار عاجل بالعمل على إصلاح الضرر في الطريق بعد إجراء تقييم للمنطقة المتضررة من الانهيار. وأشارت إدارة الطرق في الولاية إلى أنه ليس واضحاً كم ستستغرق عملية إصلاح الطريق السريع، مشيرة إلى أنه سيظل مغلقاً أمام حركة السير حتى إشعار آخر.