شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السيارات الكهربائية تستهدف تقديم منتج مصري بمكون محلي لمواكبة خطة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس جمال عسكر رئيس القطاع الفني لشركة السيارات الكهربائية في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الأربعاء الماضي شهد تتويج وتفعيل التعاون المثمر بين شركة ايجي جيت، إحدي شركات صندوق تحيا مصر، وشركة مصرية للسيارات الكهربائية.

وجاء ذلك تنفيذا للتوجهات السياسية من أجل رفع العبء عن كاهل المواطن المصري البسيط والحد من ظاهرة التوك توك غير المرخص، واستبداله بسيارات كهربائية بتكلفة منخفضة دون الحاجة لدفع تكلفة بنزين أو غاز مرتفعة، واتاحتها للشراء بالتقسيط بالتعاون مع القطاع المصرفي ومع كونها مرخصة ومؤمن عليها للحد من المخاطر والجرائم التي تحدث بالإضافة لدعم السائقين بمنظومة تأمين صحي.

وأضاف عسكر أن شركة بوابة مصر للعالم "الرقمية " إحدى شركات "صندوق تحيا مصر" الستار تعاونت مع احدي الشركات المصرية للسيارات الكهربائية من أجل تقديم رؤية مستقبلية للسيارات الكهربائية في مصر، وأكدت الشركة انها ستبدأ في تقديم السيارات الكهربائية الي السوق المصري مع العديد من المزايا استجابة لمتطلبات السوق المصري.

وأكد أن السيارة الكهربائية ستكون بمكون محلي 45 % محلي بالتعاون مع كبري المصانع والهيئات القومية التي سوف تساهم في توفير المكون المحلي طبقا لرؤية السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعه السيارات الكهربائية ومن أهم المصانع التي سوف تشارك في عملية تصنيع المكون المحلي (مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدة مصانع أخري تم التوقيع معها بشكل نهائي تتمثل في مصنع كنترول الهندسية ومصنع تريدكو الصياد ومصنع اتك للكابلات الكهربائية ومصنع تراست ومصانع جريش للزجاج ومصنع باور كورد ونامل أن تتوسع دائرة الصناعة المحلية لنصل لخطة رئيس الدولة ورفع نسبة المكون المحلي بالتعاون مع مصانع الدولة المتمثلة في قطاعين الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي) مع بوابة مصر الرقمية إحدى شركات صندوق تحيا مصر بالإضافة للتعاون مع أذرع الدولة ووزارة الداخلية متمثلة في شركة المستقبل لتيسير التراخيص ونقابة المهندسين لإنشاء من 400 إلي 1000 مركز صيانة بجانب 28 مركز تدريب بمحافظات الجمهورية المختلفة لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية.

وكشف عسكر معلقا علي هذا التعاون أنه يعد بمثابة مشروع قومي هام جدا، ويهدف هذا التعاون غير المسبوق للارتقاء بمنظومة النقل بما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية والتطورات العالمية .

وأضاف أن أسعار السيارات الكهربائية تتراوح من 60 الي 80 ألف انا التوك اوك الكهربائي تبدأ اسعاره من 30 ألف إلي 60 ألف جنيها .