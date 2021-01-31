شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الغذائية: استثتاء الفول المجمد والأخضر المعلب من قرار حظر التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استمرار استثناء الفول المجمد والأخضر المعلب من قرار حظر التصدير وأكد أنه بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نجح المجلس فى الحصول على موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التجارة والصناعة فى استمرار إستثناء الفول المجمد والاخضر المعلب من القرار الوزارى رقم 13 لسنة 2021.

وقال مصطفى النجارى عضو الشعبة العامة للمصدرين، إن القرار جاء منذ منتصف عام 2020 الماضى ومستمر حتى الآن للسماح بتصدير 4 آلاف طن من الفول المعلب شهريا وهى الحصة التى وافقت عليها وزير التجارة والصناعة مع وزير التموين، خاصة وأن الفول المعلب المصدر هو فى الأساس فول مستورد يتم وضع إضافات وتعبئته وتصديره مرة أخرى .

وقال المجلس، إن استثتاء الفول المجمد والأخضر المعلب جاء للحفاظ على تعاقدات الشركات وعلى النجاحات التى حققتها مصر فى الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية بالاضافة إلى الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبى لحصيلة صادرات تلك المنتجات، ويتم تجديد القرار كل 3 أشهر وتم استثناء الفول المجمد والأخضر المعلب من القرار فى تاريخه 5 يناير من الشهر الجارى .

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن شكره لوزيرى التجارة والصناعة ووزير التموين والتجارة الداخلية على الاستجابة لطلب المجلس باستثناء هذة السلع من قرار حظر التصدير والسماح للشركات بضخ كمياتها للأسواق العالمية، وعدم تعرضها للخسائر .