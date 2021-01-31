شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة يعلن انتهاء تحديث الملف الوظيفى بمحافظة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بأن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور المحافظة اليوم للإعلان عن انتهاء تحديث بيانات الموظفين بالمحافظة وبدء الربط الإلكتروني بين المديريات والجهاز، ووقف التراسل الورقي، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، الذي ينفذه الجهاز.

وأعرب المحافظ عن شكره لرئيس الجهاز على تلبيته الدعوة لزيارة المحافظة، مشيدا بجهود فريق عمل المشروع بالمحافظة والجهاز والتي تم تتويجها بإعلان محافظة الوادي الجديد أول محافظة تنتهي من التحديث ويتم ربطها إلكترونيا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ووجه الدكتور صالح الشيخ الشكر للواء الزملوط على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين الجانبين لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع التحديث، لتصبح المحافظة الأولى في الربط إلكترونيا مع الجهاز، بما له من أثر على سرعه إنجاز الموضوعات بين الجانبين والتحديث اللحظي لكافة البيانات.

وقام الشيخ بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو بجوار مطار الخارجة بالوادي الجديد، وذلك تدعيما لمبادرة "أزرع شجرة مثمرة متميزة" والتي أطلقها اللواء محمد الزملوط، في سبتمبر 2017، وتهدف إلى نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة وبالأخص أشجار النخيل بالمدارس والدواوين الحكومية والشوارع.