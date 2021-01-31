البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 11558 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 14089 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4453 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3375 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1100 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مستشفى النزهة الدولي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أصول للوساطة في الأوراق المالية، دلتا للإنشاء والتعمير، الألومنيوم العربية، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصريين للاستثمار والتنمية والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 15 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي الإسماعيلة الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، نايل ستي للاستثمار، 263 ألف سهم، 86.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولى (مصر) 4 آلاف سهم، وباعت إدارة شركة برايم القابضة للاستثمار المالية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 17.2 الف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نايل سيتي للاستثمار، 700 ألف سهم، 86.6 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة العالمية للمستشفيات لشراء حتى 35.28 ألف سهم والذي يمثل حتى 49.99% من رأس المال المصدر لشركة مركز المنصورة الطبي، والعرض يتضمن سعر نقدي يبلغ 2.75 جنيه للسهم الواحد وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 82.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي لعام 2020، مقابل 14.3 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 474%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بنسبة نمو 62%، مرجعة سبب ارتفاع صافي الربح إلى؛ زيادة الطلب على منتجات الشركة، زيادة أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة عن العام السابق.

وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا، أرباحاً صافية بلغت 52.44 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 49.94 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 5%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 231.12 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 227.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، خسائر بلغت 22.6 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 19.3 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 117%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 79.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 91.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض 87%، مرجعة أسباب إلى؛ أولاً انخفاض كمية القمح المطحون نتيجة انخفاض المنصرف من الربط التمويني، ثانياً الزيادات الحتمية في تكاليف التشغيل (كهرباء، مواد بترولية، الصيانة، قطع غيار، أجور)، ثالثاً ما تم صرفه كحافز لعملاء النخالة من العمولة التي تحصل عليها الشركة من الهيئة العامة للسلع التموينية نظراً لوقوع الشركة في نطاق جغرافي حضري غير مستهلك للنخالة، رابعاً ثبات أجرة الطحن منذ تطبيق المنظومة الرابعة بتاريخ 1 أغسطس عام 2017، خامساً انخفاض العوائد الدائنة.

فيما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، موافقة مجلس الإدارة على اكتتاب الشركة في شركة فوري بلس لخدمات البنوك (شركة شقيقة) بحد أقصى 35 مليون جنيه، وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.